Полиция усилит контроль за обсервацией и самоизоляцией
Кабинет министров поручил Министерству внутренних дел, Национальной полиции усилить патрулирование общественных мест и обеспечить контроль за соблюдением обсервации.
Об этом говорится в постановлении правительства № 255 от 2 апреля.
Согласно документу, в частности, МВД и Нацполиция должны усилить патрулирование общественных мест и обеспечить в рамках компетенции контроль за соблюдением режима обсервации (изоляции), самоизоляции.
Кроме того, правоохранители должны обеспечить охрану публичной (общественной) безопасности и порядка на прилегающей территории к объектам госпитализации лиц, больных COVID-19 обсервации (изоляции).
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Как сообщалось, 25 марта правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны и продлило карантин до 24 апреля.
По материалам: ukrinform.ru