Украина на пороге пика коронавируса — МОЗ

Важное Общество
Христина Качоровська0
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Чтобы как можно меньше украинцев заразились COVID-19, в украинском Минздраве уже анонсировали более жесткие меры ограничения.

Виктор Ляшко
Виктор Ляшко. Фото — radiosvoboda.org

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время в Украине начнется пик заболевания на коронавирус.

Об этом пишет «НБН«.

Как отметил Ляшко, государство не сможет на 100% контролировать ситуацию поэтому чтобы обойтись минимальным числом заболевших, власть внедрит ещё более жесткие меры ограничения:

«В ближайшее время мы ждем роста числа зараженных. Это будет пик заболеваний в Украине. Именно поэтому мы будем вводить жесткие меры карантина, чтобы уменьшить число заболевших в нашей стране».

Чиновник отметил, что уже сегодня Кабинет министров обнародует новы меры ограничения.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине ужесточат меры карантина.


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