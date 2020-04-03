Ужесточение карантина: глава Минздрава объяснил, чего именно ждать украинцам

Украину ожидает ужесточение мер карантина связанного с коронавирусом. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что для того, чтобы избежать катастрофы, необходимы решительные действия.

Об этом сообщает ТСН, передает «НБН».

«Мы видим, какими стали итальянский и испанский сценарии. Чтобы не допустить подобного в Украине, необходимо принять новые меры и усилить карантин. Иного пути для нас не существует. Новые ограничения будут касаться времени передвижения граждан по улицам. Мы закроем все скверы, спортивные площадки, полностью запретим массовые скопления людей, нельзя будет передвигаться даже парами. Средства индивидуальной защиты станут абсолютно обязательными. Такие меры нам следует принять ради спасения ситуации. Посмотрите на другие страны с высокоразвитой медициной. Некоторые из них медлили с подобными мерами и это им дорого обошлось. Надеюсь, что Украина не опоздает с необходимыми мерами», — заявил он.

Напомним, как сообщалось ранее, ООН призвала наказать участников Революции Достоинства: приоритеты Украины могут измениться.