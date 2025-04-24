Как информирует «НБН» со ссылкой на портал госуслуг «iGov», граждан, пострадавших о Чернобыльской категории, условно поделили на четыре категории.

В частности, речь идет о нижеуказанных категориях:

первая затрагивает граждан, инвалидность которых связана с аварией на ЧАЭС, включая ликвидаторов, устранявших последствия в «зоне отчуждения» в период с 1986 по 1990 годы, эвакуированных особ и людей, проживавших в районах, загрязненных радиационными выбросами;

вторая касается граждан, принимавших участие в мероприятиях в периметре «зоны отчуждения» в период с 1986 по 1987 годы, а также особ, эвакуировавшихся самостоятельно;

третья — ликвидаторов, проработавших в «зоне отчуждения» на протяжении краткосрочного периода (до месяца), а также проживавших или трудоустроенных в радиационно-опасных районах, и ставших переселенцами;

четвертая — граждан, по состоянию на 1993 год, не менее 4 лет проживавших/работавших/учившихся в зонах под усиленным радиоэкологическим контролем.

Льготы для указанных категорий чернобыльцев выглядят так:

Фото — igov.org.ua

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