В Украине стартовал проект по обеспечению социально незащищенных людей продуктами

В Украине стартовал совместный проект Министерства социальной политики и корпорации «АТБ» по обеспечению социально незащищенных людей продуктами питания. Он продлится с 3 по 23 апреля текущего года.

Об этом информирует пресс-служба Минсоцполитики.

«С 3 апреля 2020 года Министерство социальной политики и корпорация «АТБ» запустили совместный благотворительный проект адресной помощи социально незащищенным слоям населения в виде продуктовых наборов и товаров повседневного потребления. Для реализации этого проекта компания выделила 100 млн грн», — говорится в сообщении.

Как отмечается, согласно сформированным спискам представителями социальных служб и департаментов областных и Киевской городской государственных администраций, продуктовые наборы в количестве 572 571 штук будут переданы представителями социальных учреждений малообеспеченным семьям, одиноким людям преклонного возраста и другим социально незащищенным слоям населения, проживающих в 191 городе и поселке 24 областей Украины.

В состав продуктового набора входят продукты и товары первой необходимости: крупы, макароны, сахар, соль, масло, лимоны, печенье, чай и прочее.

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Благотворительный проект адресной помощи социально незащищенным слоям населения будет продолжаться в период с 3 по 23 апреля 2020 года.

По материалам: ukrinform.ru