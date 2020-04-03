В Украине запретили посещать дома престарелых и интернаты

Кабинет министров запретил до 24 апреля посещать паллиативные учреждения и учреждения соцзащиты, где проживают дети, люди преклонного возраста, лица с инвалидностью.

Об этом говорится в постановлении правительства № 255 от 2 апреля.

Документом, в частности, запрещается посещение учреждений, предоставляющих паллиативную помощь, учреждений социальной защиты, в которых временно или постоянно проживают/находятся дети, граждане преклонного возраста, ветераны войны и труда, лица с инвалидностью, лица с устойчивыми интеллектуальными или психическими нарушениями.

Нельзя посещать учреждения, оказывающие социальные услуги семьям/лицам в сложных жизненных обстоятельствах, кроме учреждений, предоставляющих услуги экстренно (кризисно).

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Также запрещено посещение пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, которые незаконно находятся в Украине, и пунктов временного размещения беженцев, кроме лиц, которые предоставляют правовую помощь лицам, находящимся в таких пунктах.

Как сообщалось, 25 марта правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны, и продлило карантин до 24 апреля.

По материалам: ukrinform.ru