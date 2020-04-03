ВАКС взыскал в доход государства 80 миллионов залога Микитася

Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства 80 млн грн залога, который был внесен бывшим народным депутатом и экс-президентом "Укрбуда" Максимом Микитасем.

Соответствующее решение было вынесено во время судебного заседания 3 апреля, сообщил в комментарии Укринформу прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив.

"Высший антикоррупционный суд удовлетворил наше ходатайство и взыскал в собственность государства 80 миллионов гривень, которые ранее внес в качестве залога Максим Микитась", — сказал он.

По словам Симкива, прокуратура направила ходатайство о взыскании залога в доход государства, поскольку Микитась нарушил обязательства, которые на него были возложены судом.

"Ему было запрещено общаться со свидетелями и подозреваемыми по делу. Мы зафиксировали и доказали в суде, что он нарушил этот запрет и общался с четырьмя лицами из этого списка", — добавил прокурор.

Кроме того, ВАКС в ходе судебного заседания 3 апреля обязал Микитася внести 100 млн грн залога. В случае невнесения этой суммы в течение пяти рабочих дней, к нему будет применена безальтернативная мера пресечения в виде ареста, сообщил Симкив.

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Как сообщалось, экс-президента "Укрбуд" Микитася подозревают в присвоении имущества Национальной гвардии.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд" заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс.

В свою очередь Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.

4 октября 2019 года коллегия судей ВАКС избрала Микитасю меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в 5,5 млн грн. За него внесли залог, и он вышел на свободу.

Однако это решение суда САП обжаловала в Апелляционной палате ВАКС. В конце концов суд удовлетворил жалобу прокуратуры в части увеличения залога и избрал Микитасю меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 80 млн грн. После этого Микитася арестовали в зале суда.

25 октября за Микитася внесли залог 80 млн грн. По условиям меры пресечения, Микитась должен был носить электронный браслет, сдать загранпаспорт и являться к следователю по первому требованию и не общаться со свидетелями по его делу.

По материалам: ukrinform.ru