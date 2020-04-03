Во Франции от осложнений коронавируса умер украинец

Общество
Таисия Слепцова0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Во Франции от осложнений коронавируса умер украинец

Во Франции от осложнений, вызванных COVID-19, умер 38-летний гражданин Украины.

Это собственному корреспонденту Укринформа подтвердил руководитель консульско-правового отдела Посольства Украины во Франции Николай Собко.

Заражение именно коронавирусом было подтверждено тестом уже после смерти 38-летнего мужчины.

Он был с Тернопольщины. Сейчас решается вопрос о репатриации тела на Родину.

Читайте также: В Украине подтвердили 1072 случая Covid-19, 27 летальных

По состоянию на вечер 3 апреля во Франции зафиксировано 64 338 случаев коронавируса (на 5 233 больше, чем за предыдущие сутки); 6 507 человек умерли.

Фото: twitter.com/Defense_Sud_Est

По материалам: ukrinform.ru


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Осторожно, грипп: из-за болезни уже скончалось 11 украинцев

Христина Качоровська

Минветеранов насчитало около 50 тысяч участников боевых действий, которым нужно жилье

Таисия Слепцова

Сущенко попросил Денисову передать политзаключенным открытки от студентов

Таисия Слепцова

Добавить комментарий