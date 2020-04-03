Во Франции от осложнений коронавируса умер украинец

Во Франции от осложнений, вызванных COVID-19, умер 38-летний гражданин Украины.

Это собственному корреспонденту Укринформа подтвердил руководитель консульско-правового отдела Посольства Украины во Франции Николай Собко.

Заражение именно коронавирусом было подтверждено тестом уже после смерти 38-летнего мужчины.

Он был с Тернопольщины. Сейчас решается вопрос о репатриации тела на Родину.

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По состоянию на вечер 3 апреля во Франции зафиксировано 64 338 случаев коронавируса (на 5 233 больше, чем за предыдущие сутки); 6 507 человек умерли.

Фото: twitter.com/Defense_Sud_Est

По материалам: ukrinform.ru