Война на Донбассе: за прошедшие сутки противник совершил 11 обстрелов

Пророссийские боевики ОРДЛО продолжают активно вести обстрелы по позициям украинских военных на фронте.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на пресс-центр ООС.

Как сообщают в утренней сводке, в течение 2 апреля враг 11 раз открывал огонь по украинским защитникам.

Как подчеркнули в штабе Объединенных сил, в шести случаях противник пользовался оружием, которое запрещено Минскими соглашениями. Речь идет о минометах, гранатометах, крупнокалиберных пулеметах и стрелковом оружие.

Обстрелы боевики вели недоделку таких населенных пунктов как: Авдеевка (три раза), Павлополе, Пески (три раза), Широкино, Богдановка, Старогнатовка (два раза).

Чтобы остановить обстрелы со стороны НВФ, украинским военным пришлось дать огневой ответ, после чего враг прекратил стрельбу.

К счастью, после обстрелов террористов никто из бойцов ВСУ не пострадал. Также, по данным штаба, никто из наших военных на Донбассе не болеет коронавирусом.

Напомним, ранее мы писали о ситуации на Донбассе за 1 апреля.