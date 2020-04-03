Закрытие на карантин ресторанов и развлекательных центров оспаривают в суде

Предприниматель из Одесской области просит Окружной административный суд города Киева признать противоправными установленные Кабинетом министров Украины ограничения относительно работы заведений питания и развлекательных центров до 24 апреля 2020 года.

Об этом информирует пресс-служба суда.

«В Окружной административный суд города Киева поступил иск предпринимателя из Одесской области к Кабинету Министров Украины. Истец просит признать противоправными установленные правительством до 24 апреля 2020 года ограничения относительно работы заведений питания и развлекательных центров», — говорится в сообщении.

Как отмечается, речь идет о постановлении Кабинета министров №211 от 11 марта 2020 года «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» (с изменениями) в части относительно запрета субъектам хозяйствования до 24 апреля 2020 года принимать в заведениях питания, торгово-развлекательных центрах, других учреждениях развлекательной деятельности, а также фитнес-центрах, учреждениях культуры, торгового и бытового обслуживания население.

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Истец считает, что принятием обжалуемого постановления правительство нарушило конституционное право лица на осуществление предпринимательской деятельности.

Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Как сообщал Укринформ, Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и продлил карантин до 24 апреля с целью предотвращения распространения COVID-19.

По состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.

В мире состоянию на утро 3 апреля зафиксировано 1 миллион 15 тысяч 877 случаев коронавирусной инфекции СОVID-19, 53 218 человек умерли, выздоровели 212 993 человека.

По материалам: ukrinform.ru