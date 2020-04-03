Зеленский: Через две недели группа врачей вернется из Италии с ценным опытом

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская медицинская группа отправится в Италию в рамках двусторонней взаимной помощи в борьбе с пандемией.

Об этом Зеленский сказал в обращении, которое опубликовано в Telegram 3 апреля.

"Следует признать, что сегодня, к сожалению, мы пожинаем плоды издевательства над украинской медицинской системой все предыдущие годы. И поэтому ежедневно и круглосуточно работаем, чтобы у наших медиков были все необходимые средства и оборудование", — сказал Зеленский.

Он также отметил, что наши врачи регулярно контактируют с медиками из города Уханя и постоянно получают важную информацию и передовой опыт китайских коллег в противодействии коронавирусу.

"А завтра в рамках двусторонней взаимной помощи в Италию отправится украинская медицинская группа. Они помогут итальянским врачам в борьбе с пандемией в этот сложный для них период. Уже через две недели наша группа вернется в Украину с очень ценным опытом и знаниями. Это — противодействие коронавирусу в пиковый период, быстрое развертывание новых мест для обсервации и мобильных госпиталей", — добавил Зеленский.

Кроме того, Президент отметил, что "мы обязательно все преодолеем" и в первую очередь именно благодаря нашим врачам: "Благодаря вашему мужеству и выдержке. И за все это я еще раз говорю вам «Спасибо!».

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Зеленский также пожелал украинцам быть здоровыми: "Желаю вам 36,6! Будем беречь себя. Сохраним Украину!"

Как сообщалось, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru