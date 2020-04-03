Зеленский – о проблемах медиков: Все вижу, слышу и стараюсь быстро решать
Обращение Президента Владимира Зеленского относительно обеспечения медицинских работников средствами защиты в Украине.
Здоровья вам, дорогие украинцы!
В сегодняшнем обращении я хочу ответить украинским врачам, которые обращаются ко мне в социальных сетях.
Прежде всего хочу сказать: все вижу, слышу, стараюсь максимально быстро решать ваши проблемы.
Теперь – о конкретных шагах, которые предпринимаются совместно с главой Минздрава и главным санитарным врачом.
Первое. Обращение врачей с города Монастыриска Тернопольской области. Были проведены переговоры с Департаментом здравоохранения. Состав медицинского персонала полностью укомплектован и продолжает работать, за что им большая благодарность.
По состоянию на сегодня в больнице есть четыре аппарата ИВЛ. Местное управление закупит еще, соответствующий тендер размещен на ProZorro.
Работники обеспечены костюмами и респираторами на ближайшие дни, продолжается работа над полным обеспечением их всем необходимым.
Решается вопрос достаточного обеспечения и других больниц региона, в частности Козовского района. С этой целью сегодня на Тернопольщину отправился главный санитарный врач Виктор Ляшко. Отдельно отмечу, что последующие грузы из Китая будут в первую очередь направлены в Тернопольскую и Черновицкую области, в которых ситуация самая сложная.
Далее. Медики города Дубно обратили внимание на то, что врачи скорой помощи не обеспечены средствами индивидуальной защиты. Из Киева мы отправили 1 тысячу защитных костюмов и 6 тысяч масок именно для медицинских работников. Но ДОЗ Ривненщины, распределяя средства среди медицинских учреждений региона, к сожалению, ошибся и ничего не передал экстренной медицинской помощи.
Вчера вопрос решен частично – переданы защитные костюмы, и сейчас врачи скорой помощи обеспечены масками.
Я поставил задачу осуществлять жесткий контроль за тем, как распределяются медицинские средства и оборудование в регионах.
К контролю будут привлечены сотрудники Службы безопасности Украины. Все, что мы получаем, отдаем в области. Придерживать, распределять среди родственников или друзей или, еще хуже, перепродавать медицинские средства мы не дадим никому.
Также сотрудники СБУ должны помочь в решении другой проблемы. К сожалению, не все руководители медицинских учреждений подают достоверную информацию относительно обеспечения и приукрашивают ситуацию. Это приводит к тому, что Киев видит от регионов одни цифры, а реальная ситуация на месте – хуже.
Решение этого вопроса – на личном контроле главного санитарного врача Украины.
То же касается и обращения врачей Одесского областного медицинского центра. К решению их вопросов привлечена ОГА и департамент здравоохранения. Ранее это медицинское учреждение не было определено госпитальной базой для лечения пациентов с коронавирусом. Расширяя список, было решено добавить это учреждение. Но сейчас на его базе не идет прием пациентов с подозрением на COVID-19 и лечение больных.
Мы понимаем все существующие там проблемы. Туда уже доставлены респираторы и защитные костюмы, а состав медицинских работников будет усилен. Вчера в больнице была группа эпидемиологов, которая провела детальный и необходимый инструктаж, в частности относительно перепрофилирования других отделений учреждения.
Также вчера новый министр ввел единый протокол лечения больных коронавирусом.
Кроме этого, в Запорожье работники экстренной медицинской помощи справедливо пожаловались на то, что их не включили в список медицинских работников, которые получат денежную надбавку за противодействие коронавирусу. Это исправлено. Вчера Минздрав издал соответствующий приказ.
Также хочу сказать, что наши врачи регулярно контактируют с медиками из города Ухань.
Они постоянно получают важную информацию и передовой опыт китайских коллег в противодействии коронавирусу.
А завтра в рамках двусторонней взаимной помощи в Италию отправится украинская медицинская группа. Они помогут итальянским врачам в борьбе с пандемией в этот сложный для них период. Уже через две недели наша группа вернется в Украину с очень ценным опытом и знаниями. Это – противодействие коронавирусу в пиковый период, быстрое развертывание новых мест для обсервации и мобильных госпиталей.
Подводя итог, следует признать, что сегодня, к большому сожалению, мы пожинаем плоды «издевательства» над украинской медицинской системой все предыдущие годы. И поэтому ежедневно и круглосуточно работаем, чтобы у наших медиков были все необходимые средства и оборудование. Мы обязательно все преодолеем. И в первую очередь именно благодаря вам – нашим врачам. Благодаря вашему мужеству и выдержке.
И за все это я в который раз говорю вам: «Спасибо!»
Будьте здоровы, дорогие украинцы! Желаю вам 36,6!
Давайте беречь себя. Сохраним Украину!
По материалам: ukrinform.ru