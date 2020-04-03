Зеленский – о проблемах медиков: Все вижу, слышу и стараюсь быстро решать

Обращение Президента Владимира Зеленского относительно обеспечения медицинских работников средствами защиты в Украине.

Здоровья вам, дорогие украинцы!

В сегодняшнем обращении я хочу ответить украинским врачам, которые обращаются ко мне в социальных сетях.

Прежде всего хочу сказать: все вижу, слышу, стараюсь максимально быстро решать ваши проблемы.

Теперь – о конкретных шагах, которые предпринимаются совместно с главой Минздрава и главным санитарным врачом.

Первое. Обращение врачей с города Монастыриска Тернопольской области. Были проведены переговоры с Департаментом здравоохранения. Состав медицинского персонала полностью укомплектован и продолжает работать, за что им большая благодарность.

По состоянию на сегодня в больнице есть четыре аппарата ИВЛ. Местное управление закупит еще, соответствующий тендер размещен на ProZorro.

Работники обеспечены костюмами и респираторами на ближайшие дни, продолжается работа над полным обеспечением их всем необходимым.

Решается вопрос достаточного обеспечения и других больниц региона, в частности Козовского района. С этой целью сегодня на Тернопольщину отправился главный санитарный врач Виктор Ляшко. Отдельно отмечу, что последующие грузы из Китая будут в первую очередь направлены в Тернопольскую и Черновицкую области, в которых ситуация самая сложная.

Далее. Медики города Дубно обратили внимание на то, что врачи скорой помощи не обеспечены средствами индивидуальной защиты. Из Киева мы отправили 1 тысячу защитных костюмов и 6 тысяч масок именно для медицинских работников. Но ДОЗ Ривненщины, распределяя средства среди медицинских учреждений региона, к сожалению, ошибся и ничего не передал экстренной медицинской помощи.

Вчера вопрос решен частично – переданы защитные костюмы, и сейчас врачи скорой помощи обеспечены масками.

Я поставил задачу осуществлять жесткий контроль за тем, как распределяются медицинские средства и оборудование в регионах.

К контролю будут привлечены сотрудники Службы безопасности Украины. Все, что мы получаем, отдаем в области. Придерживать, распределять среди родственников или друзей или, еще хуже, перепродавать медицинские средства мы не дадим никому.

Также сотрудники СБУ должны помочь в решении другой проблемы. К сожалению, не все руководители медицинских учреждений подают достоверную информацию относительно обеспечения и приукрашивают ситуацию. Это приводит к тому, что Киев видит от регионов одни цифры, а реальная ситуация на месте – хуже.

Решение этого вопроса – на личном контроле главного санитарного врача Украины.

То же касается и обращения врачей Одесского областного медицинского центра. К решению их вопросов привлечена ОГА и департамент здравоохранения. Ранее это медицинское учреждение не было определено госпитальной базой для лечения пациентов с коронавирусом. Расширяя список, было решено добавить это учреждение. Но сейчас на его базе не идет прием пациентов с подозрением на COVID-19 и лечение больных.

Мы понимаем все существующие там проблемы. Туда уже доставлены респираторы и защитные костюмы, а состав медицинских работников будет усилен. Вчера в больнице была группа эпидемиологов, которая провела детальный и необходимый инструктаж, в частности относительно перепрофилирования других отделений учреждения.

Также вчера новый министр ввел единый протокол лечения больных коронавирусом.

Кроме этого, в Запорожье работники экстренной медицинской помощи справедливо пожаловались на то, что их не включили в список медицинских работников, которые получат денежную надбавку за противодействие коронавирусу. Это исправлено. Вчера Минздрав издал соответствующий приказ.

Также хочу сказать, что наши врачи регулярно контактируют с медиками из города Ухань.

Они постоянно получают важную информацию и передовой опыт китайских коллег в противодействии коронавирусу.

А завтра в рамках двусторонней взаимной помощи в Италию отправится украинская медицинская группа. Они помогут итальянским врачам в борьбе с пандемией в этот сложный для них период. Уже через две недели наша группа вернется в Украину с очень ценным опытом и знаниями. Это – противодействие коронавирусу в пиковый период, быстрое развертывание новых мест для обсервации и мобильных госпиталей.

Подводя итог, следует признать, что сегодня, к большому сожалению, мы пожинаем плоды «издевательства» над украинской медицинской системой все предыдущие годы. И поэтому ежедневно и круглосуточно работаем, чтобы у наших медиков были все необходимые средства и оборудование. Мы обязательно все преодолеем. И в первую очередь именно благодаря вам – нашим врачам. Благодаря вашему мужеству и выдержке.

И за все это я в который раз говорю вам: «Спасибо!»

Будьте здоровы, дорогие украинцы! Желаю вам 36,6!

Давайте беречь себя. Сохраним Украину!

По материалам: ukrinform.ru