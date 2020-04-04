Без более жестких мероприятий пик заболевания коронавирусом может произойти 14-15 апреля — Ляшко

Если Украина не будет принимать более жесткие карантинные мероприятия, то пик заболевания в Украине может быть 14-15 апреля.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге, сообщает корреспондент Укринформа.

"Хочу, чтобы все мы с пониманием относились к тем мероприятиям, которые мы применяем. Поскольку если мы не будем принимать более жесткие карантинные мероприятия, то мы можем ожидать пик коронавирусной болезни уже начиная с 14-15 апреля. Это может привести к большому, массовому поступлению больных, тяжелых больных в учреждения здравоохранения. И это может привести к большому количеству негативных последствий, в том числе и летальных", — сказал он.

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Ляшко отметил, что всем нужно сознательно к этому относиться и, в первую очередь, беречь свое здоровье.

В Украине зафиксированы 1096 случаев COVID-19.

По материалам: ukrinform.ru