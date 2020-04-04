«Евросолидарность» передала в Минздрав китайские протоколы лечения

Партия "Европейская солидарность" получила китайские протоколы лечения коронавирусной инфекции COVID-19 и направила их в Министерство здравоохранения.

Об этом сообщил лидер политсилы Петр Порошенко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу вечером, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы на сегодняшний день получили протоколы лечения из Италии, Франции и специальным письмом на меня, как председателя партии "Европейская солидарность", Центральный комитет Коммунистической партии Китая отправил протоколы лечения из Китая. Мы их сразу же перенаправили в Министерство здравоохранения для того, чтобы сделать совместный протокол, там написано, чем лечить, как лечить, что лечить", — сказал Порошенко.

Как сообщал Укринформ, министр здравоохранения Украины Максим Степанов в видеообращении 2 апреля сообщил, что Министерство здравоохранения утвердило протокол лечения коронавируса на основе опыта других стран.

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Как сообщалось, по состоянию на 22:00 3 апреля в Украине лабораторно подтверждены ПЦР-исследованием 1072 случая COVID-19, 27 человек умерли.

Фото: АА

По материалам: ukrinform.ru