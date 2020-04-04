Государство заказало два миллиона ПЦР-тестов у отечественных производителей – замглавы ОП

Государство заказало у отечественных производителей два миллиона ПЦР-тестов (полимеразной цепной реакции) на коронавирус.

Об этом во время ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы запустили украинское производство ПЦР-тестирования. Мы заказали там 2 миллиона тестов. Они с середины следующей недели начнут давать нам каждый день от 2 до 7 тысяч таких тестов", — сказал Тимошенко.

Он добавил, что украинские тесты будут дешевле тех, которые привозят из-за границы.

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Как сообщалось, ранее Президент Владимир Зеленский создал Координационный совет по противодействию распространению COVID-19 как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины.

2 апреля заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине обеспечат отечественными тестами на коронавирус все лаборатории, которые в них нуждаются, и планируется, что серийное производство тестов начнется на следующей неделе.

В Украине по состоянию на 22.00 пятницы, 3 апреля, зарегистрированы 1072 случая заражения коронавирусом, 27 человек умерли.

По материалам: ukrinform.ru