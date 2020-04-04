Инфекционные больницы профинансируют на 333 миллиона по Программе медицинских гарантий

Национальная служба здоровья Украины заключила договоры со всеми 18 инфекционными больницами страны, на их финансирование в Программе медицинских гарантий предусмотрено более 333 миллиона гривень.

Об этом сообщает НСЗУ.

"По состоянию на 3 апреля 2020 года Национальная служба здоровья Украины заключила договор со всеми 18 инфекционными больницами, которые будут оказывать помощь пациентам с инфекционными заболеваниями в пределах терапевтического пакета. Инфекционные больницы, представившие свои предложения НСЗУ на оказание помощи по Программе медицинских гарантий, расположены в разных регионах страны. На финансирование этих инфекционных больниц предусмотрено 333962,2 тыс. грн", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, НСЗУ перераспределил 906 миллионов гривень из программы медицинских гарантий и решением Кабмина они были направлены в субвенцию в регионы — в поддержку деятельности больниц во время пандемии. Из этих средств местные власти могут поддержать определенные ими больницы, в том числе и инфекционные.

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Кроме этого, по информации НСЗУ, в рамках мероприятий, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции в Украине, было определено 242 медицинских учреждения первой волны, которые первыми будут принимать пациентов с коронавирусом. Список таких больниц будет увеличиваться в случае необходимости. Увидеть информацию о больницах и уровень их оснащенности можно на новом дешборде НСЗУ. Среди этих больниц есть и инфекционные — например, Черкасская городская инфекционная больница, Харьковская областная инфекционная больница и т.п.

Соответствующие учреждения здравоохранения, рекомендуемые НСЗУ совместно с Минздравом, отобраны и одобрены руководителями областей, региональными департаментами здравоохранения. Требования относительно формирования сети этих учреждений утверждены главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко (распоряжение №7 от 27.03.2020 года).

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Отмечается, что определение этих больниц является общей позицией глав областных государственных администраций, Минздрава и НСЗУ. Приоритетным критерием выбора определена безопасность пациентов, чтобы госпитализированные с COVID-19 люди получали все необходимые медицинские услуги без необходимости перевода в другую больницу при ухудшении состояния. В больницы будут госпитализировать пациентов с COVID-19, состояние которых ухудшается.

Всего, по информации, предоставленной НСЗУ руководителями учреждений и местными департаментами здравоохранения, в 242 больницах имеются 12 тысяч инфекционных койко-мест, более 1700 мест в отделениях интенсивной терапии и более 1800 аппаратов искусственной вентиляции легких.

По материалам: ukrinform.ru