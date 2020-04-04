Из Турции домой паромом возвращаются около 40 граждан Украины

Сегодня из турецкого черноморского порта Карасу в украинский порт Черноморск отправился паром, на борту которого находится около 40 граждан Украины.

Об этом сообщает Генконсульство Украины в Стамбуле.

«Сегодня на пароме Карасу-Черноморск возвращаются на Родину около 40 граждан Украины. В условиях закрытия авиапространства, сообщения между городами и усиления мер безопасности эта логистическая возможность возвращения в Украину из Турции является единственной», — сообщило генконсульство.

Порт Карасу находится на расстоянии около 200 км от Стамбула и в 300 км от Анкары. Посольство Украины в Анкаре и Генконсульство Украины в Стамбуле обеспечило своими силами трансфер граждан до порта Карасу.

Трансфер граждан Украины осуществлялся в усложненных условиях. В полночь в Турции были усилены карантинные мероприятия, в частности, закрыт въезд и выезд автотранспорта в 30 больших городов, среди них Анкара и Стамбул.

Как сообщили агентству в генконсульстве, из-за усиленных карантинных мерприятий и измерений температуры на въездах и выездах из городов движение по трассам замедленное, с пробками. Граждан Украины на паром доставили вовремя.

За последние сутки в Турции выявлено 2786 новых случаев инфицирования коронавирусом, 69 человек умерли. Общее количество инфицированных достигло 20 921, всего умерло 425 человек. Было проведено 141 716 тестирований, из них 16 160 — за последние сутки. Выздоровели 484 человека.

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В мире зафиксировано 1 139 112 случаев COVID-19, из них 61 144 летальных, 236 214 человек выздоровели.

В Украине на утро 4 апреля подтверждено 1096 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 154 новых случая.

Фото: Генеральное консульство Украины в Стамбуле.

По материалам: ukrinform.ru