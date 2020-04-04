Из-за коронавируса в мире увеличивается количество случаев домашнего насилия

Из-за значительных ограничений в передвижении людей жертвы домашнего насилия остаются под одной крышей со своими обидчиками.

Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, несмотря на то, что карантинные ограничительные мероприятия в странах Европы становятся более жесткими, благотворительные организации и полиция поднимают тревогу из-за потенциального всплеска домашнего насилия в семьях. Находясь дома под одной крышей со своим обидчиком, потенциальные жертвы становятся более уязвимыми.

"В воскресенье женщина зашла в аптеку во французском городе Нанси, одного из немногих общественных мест, до сих пор открытых после того, как в стране ввели общегосударственный карантин, чтобы предотвратить распространение опасного вируса. Но женщина пришла туда не ради лекарств; она пришла, чтобы сказать фармацевту, что ее партнер применяет насилие к ней. Вскоре мужа женщины задержала полиция", — говорится в сообщении.

CNN информирует, чтобы помочь жертвам семейного насилия, правительства Франции и Испании ввели новую схему помощи пострадавшим. Теперь жертвы домашнего насилия должны зайти в аптеку и попросить защиты, но если по какой-то причине они не могут сделать это открыто, жертвы насилия должны сказать кодовое слово — "маска 19". Женщина из Нанси стала первой, кто воспользовался этой возможностью.

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По словам министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, после введения карантинных ограничительных мероприятий из-за коронавируса число полицейских вмешательств в случаи насилия в семьях увеличилось на 36%.

На фоне этого правительство Франции объявило, что оплатит 20 тысяч ночей в гостиничных номерах для жертв домашнего насилия и откроет временные консультационные центры в супермаркетах.

Как отмечает CNN со ссылкой на научные исследования, всплески домашнего насилия фиксировались во время экономического кризиса 2008 года, а также когда происходили большие стихийные бедствия и во время крупных футбольных турниров.

По материалам: ukrinform.ru