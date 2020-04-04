Как будут предоставлять субсидии во время карантина: Кабмин опубликовал постановление

Кабинет министров опубликовал постановление № 247 «Об особенностях предоставления жилищных субсидий» от 25 марта 2020 года.

Соответствующий документ опубликован на Правительственном портале.

Согласно постановлению, на период карантина запрещается прекращать предоставление жилищных субсидий в случаях, предусмотренных Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 № 848, кроме обстоятельств, исключающих возможность предоставления жилищной субсидии (переезд семьи или смерть одинокого человека).

"Обеспечить рассмотрение вопросов о назначении жилищной субсидии на следующий период всем домохозяйствам, которые получали жилищную субсидию в отопительном периоде 2019-2020 лет, без заявлений граждан о назначении жилищных субсидий, не применяя требования пункта 78 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 г. № 848", — говорится в документе.

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Расчет жилищных субсидий на период карантина будет происходить с учетом увеличенных на 50% социальных нормативов пользования такими коммунальными услугами, как централизованное водоснабжение и водоотведением, поставки горячей воды, газа и электроэнергии для бытовых нужд (кроме отопления) (социальные нормативы, в пределах которых предоставляется субсидия на оплату ЖКУ, установленные подпунктами постановлением Кабинета Министров Украины от 06.08.2014 № 409).

Отсрочено введение с 1 мая 2020 года до первого числа месяца, следующего за месяцем окончания карантина минимального обязательного платежа за потребленные услуги в размере 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства. Жилищная субсидия должна быть назначена гражданам, которые были уволены с работы в период карантина, в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины и зарегистрировались в службе занятости как безработные.

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Также всем домохозяйствам, которые получали жилищную субсидию в отопительном периоде 2019/2020 годов, субсидия на следующий период должна назначаться автоматически.

Как сообщалось, 25 марта Кабинет министров Украины ввел режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны и продлил карантин до 24 апреля.

В Украине по состоянию на 22.00 пятницы, 3 апреля, зарегистрировано 1072 случая заражения коронавирусом, умерли 27 человек

По материалам: ukrinform.ru