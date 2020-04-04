Коронавирус опасен для молодежи – ВОЗ

Covid-19 представляет угрозу для молодых людей, в том числе и тех, которые придерживаются здорового образа жизни.

Об этом со ссылкой на ВОЗ сообщает портал Corona 24.

"Всемирная организация здравоохранения фиксирует распространение нового коронавируса среди молодых и здоровых людей, у них наблюдается тяжелое течение заболевания", — говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря ВОЗ Маргарет Харрис, каждый человек уязвим к новой коронавирусной инфекции.

"На сегодняшний день мы видим повышение уровня заболеваемости среди людей молодого возраста и обращаем внимание на то, что симптомы и течение заболевания у них тяжелые", — отметила Харрис.

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Харрис также сообщила, что "вирус не мутировал, но его распространение стало настолько масштабным, что все люди сейчас становятся уязвимыми".

В ВОЗ есть информация о том, что среди зараженных коронавирусом есть люди с крепким здоровьем, например, спортсмены, а также люди, которые придерживаются здорового образа жизни.

Как сообщалось, в мире на сегодняшний день зафиксировано 1139112 случаев COVID-19, из них 61144 летальных, 236214 человек выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru