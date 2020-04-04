<img class="aligncenter" title="Людям на самоизоляции можно выходить из дома не чаще двух раз в неделю — Ляшко » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/cca3f4da8fccc26a2b0b6a41cfd50595.jpg» alt=»Людям на самоизоляции можно выходить из дома не чаще двух раз в неделю — Ляшко» width=»100%» />

Людям, которые находятся в самоизоляции, можно выходить на улицу не чаще двух раз в неделю.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге, сообщает корреспондент Укринформа.

"Наша просьба сегодня для всех: максимально ограничить свою мобильность и не передвигаться без крайней для этого необходимости. В отношении больных людей, которые будут проходить амбулаторное лечение, наша просьба вообще не выходить, потому что это будет жестко контролироваться. Но мы сделаем все возможное, чтобы люди, которые лечатся от коронавируса дома, получали лекарственные препараты, а также питание, чтобы был уход. А люди, находяшиеся в самоизоляции, не чаще, чем два раза в неделю могут покинуть место самоизоляции для пополнения запасов предметов первой необходимости", — сказал Ляшко.

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Как сообщал Укринформ, по данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 4 апреля в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели.

Кабинет министров Украины установил, что больные COVID-19, контактные лица с больными и люди старше 60 лет, требуют самоизоляции.

По материалам: ukrinform.ru