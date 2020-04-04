Медики рассказали, как правильно носить маску

Центр общественного здоровья Украины отметил, что неправильное использование медицинских масок может снизить их эффективность и предоставил рекомендации относительно надевания, ношения, сниманию и утилизации масок.

Об этом сообщает ЦОЗ в Facebook.

"Во время использования масок надо соблюдать рекомендации по их надеванию, ношению, сниманию и утилизации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что маска должна закрывать рот и нос, а ее края плотно прилегать к лицу. Также нельзя прикасаться к внешней поверхности маски во время использования.

Менять маску рекомендуется каждые 2-4 часа или когда она стала влажной. Также нельзя использовать одноразовые маски повторно. Снимать маску следует за резинки и не касаться ее передней части.

Сразу после использования маску нужно выбросить в закрытый контейнер для отходов. После снимания маски, или при касании к использованной маске, нужно вымыть руки с мылом или обработать средством с содержанием спирта.

Отмечается, что неправильное использование медицинских масок может понизить их эффективность.

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Также в ЦОЗ сообщают, что медицинская маска не нужна здоровому человеку, ведь не защищает от заражения новым коронавирусом. Однако в некоторых странах маски носят все, по требованию властей.

Как сообщал Укринформ, по данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 4 апреля в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru