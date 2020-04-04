Минздрав в субботу даст разъяснения, как хоронить умерших от Covid-19

Министерство здравоохранения Украины в субботу, 4 апреля, на своем сайте даст разъяснения относительно правил погребения умерших от коронавирусной инфекции.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время рабочей поездки в Тернопольскую область, передает телеканал Т1 Новини.

«Завтра мы обнародуем алгоритм относительно процесса — с момента летального исхода до самого погребения. Он будет базироваться на рекомендациях ВОЗ, которые были обнародованы на этой неделе. Это все будет завтра на сайте Минздрава Украины», — отметил Ляшко.

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Как сообщалось, во время рабочей поездки на Тернопольщину главный государственный санитарный врач, в частности, встретился с членами штаба по борьбе с коронавирусом, посетил Козовскую райбольницу, пообщался с работниками инфекционного отделения и медиками Центра оказания скорой помощи.

По состоянию на 22:00 3 апреля в Украине ПЦР-исследованием лабораторно подтверждено 1072 случая коронавирусной инфекции, 27 больных скончались, 23 выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru