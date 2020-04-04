МВД и Нацгвардия будут следить за соблюдением правил карантина в публичных местах

Министерство внутренних дел Украины и Национальная гвардия Украины будут контролировать соблюдение правил карантина в публичных местах.

Об этом говорится в Разъяснении относительно новых ограничительных мер на период карантина, опубликованном на Правительственном портале.

"Контроль за соблюдением правил карантина в публичных местах будет осуществлять МВД и Нацгвардия", — говорится в тексте разъяснения.

Также будет осуществляться контроль над тем, как граждане придерживаются самоизоляции или правил пребывания в обсервации. Именно поэтому во время пребывания на улице нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Это также даст возможность органам правопорядка применять административную ответственность для нарушителей правил карантина.

Так, за нарушение правил карантина — штраф от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн. За нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний может быть уголовная ответственность.

В Кабмине отметили, что с 6 апреля по улице можно передвигаться только вдвоем. Исключение — сопровождение детей независимо от их количества. Посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон запрещается.

Правительство не закрывает церкви, однако одновременно с этим действует запрет на массовые и религиозные мероприятия.

Как сообщал Укринформ, с 12 марта в Украине ввели карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Впоследствии карантин продлили до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине будут усилены ограничительные меры: нельзя будет находиться в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно.

Также запрещено перемещение группой более двух лиц, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет, родителями, усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, другими лицами в соответствии с законом, или совершеннолетними родственниками ребенка. Детям нельзя находиться в общественных местах.

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Посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости, спортивных и детских площадок, а также проведение всех массовых мероприятий также под запретом.

Нельзя будет находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или ее специальный статус.

По состоянию на 10:00 4 апреля в Украине зафиксированы 1096 случаев COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru