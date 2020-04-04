Ну и дела, 1 апреля Россия отправила в США аппараты ИВЛ, произведенные предприятием, находящимся под американскими санкциями, да еще и за деньги

Важное Общество
Ник Петров0
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1 апреля Россия отправила в США груз, в котором находилось медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом. В этом грузе были аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал это «помощью гуманитарного характера».

Об этом сообщает НБН со ссылкой на gordonua.com.

Российские санкционные аппараты «Авента-М» для США.
Российская помощь для США оказалась платной да еще и санкционной. Фото: gordonua.com.

Никто бы не обратил на это событие особого внимания, если бы не один нюанс.

Дело в том, что аппараты ИВЛ, маркированные как «Авента-М», были произведены на Уральском приборостроительном заводе, который входит в концерн «Радиоэлектронные технологии». А концерн с 2014 года в санкционном списке США из-за агрессии России против Украины.

Это заметил британский блогер Роберт Ли. Он и опубликовал в Twitter фото груза, на которых можно рассмотреть аппараты «Авента-М».

Но самое смешное в этом деле то, что эта «помощью гуманитарного характера» оказалось совсем не гуманитарной, правда стоимость груза американская сторона не уточнила. Зато пресс-секретарь МИД России Мария Захарова рассказала, что половину груза оплатил Российский фонд прямых инвестиций, а другую – США.

Вот такая получилась первоапрельская шутка по-путински.

Ранее сообщалось о том, что Генсек НАТО жестко потребовал от Путина немедленно прекратить агрессию на Донбассе.

 


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