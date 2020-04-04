Ну и дела, 1 апреля Россия отправила в США аппараты ИВЛ, произведенные предприятием, находящимся под американскими санкциями, да еще и за деньги

1 апреля Россия отправила в США груз, в котором находилось медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом. В этом грузе были аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал это «помощью гуманитарного характера».

Об этом сообщает НБН со ссылкой на gordonua.com.

Никто бы не обратил на это событие особого внимания, если бы не один нюанс.

Дело в том, что аппараты ИВЛ, маркированные как «Авента-М», были произведены на Уральском приборостроительном заводе, который входит в концерн «Радиоэлектронные технологии». А концерн с 2014 года в санкционном списке США из-за агрессии России против Украины.

Это заметил британский блогер Роберт Ли. Он и опубликовал в Twitter фото груза, на которых можно рассмотреть аппараты «Авента-М».

Но самое смешное в этом деле то, что эта «помощью гуманитарного характера» оказалось совсем не гуманитарной, правда стоимость груза американская сторона не уточнила. Зато пресс-секретарь МИД России Мария Захарова рассказала, что половину груза оплатил Российский фонд прямых инвестиций, а другую – США.

Вот такая получилась первоапрельская шутка по-путински.

Ранее сообщалось о том, что Генсек НАТО жестко потребовал от Путина немедленно прекратить агрессию на Донбассе.