Они сдадут Донбасс на раз два, и Крым сдадут: Гиркин о перспективах временно оккупированных территорий

Один из бывших главарей незаконных вооруженных формирований российских оккупационных сил на Донбассе Игорь Гиркин «Стрелков» поделился своими соображениями по поводу дальнейших перспектив «Л/ДНР».

Об этом сообщает НБН со ссылкой на donpress.com.

Стрелков-Гиркин рассказал, что по его мнению Путин сольет не только Донбасс, но и Крым.

Заявление бывшего главаря боевиков опубликовал в Twitter блогер под ником «Necro Mancer». (См. Видео).

По словам Гиркина-Стрелкова, Кремль поставил Историю с Донбассом на «паузу», после чего, вероятно, с «Л/ДНР» будет покончено.

Он выразил уверенность в том, что первые лица РФ поддержат «откат назад» Кремля в истории с Донбассом.

«Потому что Медведев там, или Мишустин, тот же Шойгу, который, кстати, всегда был против Донбасса, ну, лично против, они сдадут его на раз-два! И Крым сдадут!» — заявил бывший российский наемник.

Ранее сообщалось о том, что Путин получил жесткое предупреждение от Генсека НАТО по Донбассу.