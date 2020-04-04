ПЦУ не спешит прекращать богослужения с участием не более 10 человек

Православная церковь Украины по состоянию на сейчас не видит оснований для общего запрета проведения богослужений с участием не более 10 человек.

Об этом сообщает ПЦУ в Facebook.

"4 апреля 2020 года в 11 часов состоялось совещание путем телеконференции между Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций и руководителем Национальной полиции Украины генералом полиции Игорем Клименко. Во время совещания господин Клименко сообщил, что проведение богослужений в храмах с соблюдением санитарных карантинных норм и участием не более 10 человек — не запрещается. Вместе с тем постановление КМУ налагает запрет на передвижение, что на практике будет ограничивать возможность мирян приходить в храмы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам совещания было предложено, чтобы в ближайшее время были предоставлены общие разъяснения и указания на места о порядке выполнения карантинных ограничений, ведь сейчас есть существенная разница в их трактовке.Таким образом, по состоянию на 4 апреля ПЦУ не видит оснований для общего запрета проведения богослужений с участием не более 10 человек.

Как информируют в церкви, Киевская митрополия и в дальнейшем будет проводить диалог с органами власти относительно выполнения карантина способом, который не будет предусматривать полного прекращения богослужений.

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Как сообщал Укринформ, Кабинет министров утвердил 3 апреля список дополнительных ограничений в рамках карантина.

По состоянию на 10:00 4 апреля в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru