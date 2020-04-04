Под лозунгом спасаемся от коронавируса – блогер озвучил новую задумку Пушилина в «ДНР»

Блогер из оккупированного Донецка, пишущий под ником «Донецкий Абориген» сообщил, что «под прикрытием борьбы с коронавирусом» в «республике» принимаются решения, которые позволят Денису Пушилину самостоятельно распоряжаться бюджетом «республики». Также блогер пишет, что существует угроза того, что у местных жителей будут отбирать имущественные права.

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись телеграмм-канал блогера «Донецкий Абориген», передает НБН.

Блогер «Донецкий Абориген» сообщил, что под предлогом борьбы с коронавирусом, у жителей так называемой «ДНР», отбираются гражданские и имущественные права. По информации блогера, главарь «республики» Денис Пушилин «под видом острой необходимости готовит процедуры и схемы отъема и перерегистрации недвижимости».

Блогер считает, что «решения», которые принял Пушилин и его команда, могут не отменить и после окончания пандемии коронавируса.

«Все делается под видом острой необходимости и чрезвычайной ситуации. Пушилин выстраивает нормативы под личное распоряжение бюджетом «республики» и банковской сферой. Под лозунгом спасаемся от коронавируса, мы наблюдаем захват и разорение государства и населения», — пишет блогер.

Ранее мы сообщали, что Пушилин рассказал, что «спасает ДНР» от коронавируса.