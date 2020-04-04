ПриватБанк подал новый иск против экс-собственников на $5,5 миллиарда

ПриватБанк подал новый иск против бывших владельцев в размере 5,5 млрд долларов, который будет рассматриваться в юрисдикции Кипра.

Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на канале "Украина" сказал член наблюдательного совета Приватбанка Роман Сульжик, передает корреспондент Укринформа.

"У государственного Приватбанка есть очень хорошая новость. Два часа назад мы подали новый иск в юрисдикции Кипра против бывших владельцев — Коломойского и Боголюбова — на сумму 5,5 млрд долл. Это сопоставимо с траншем МВФ", — сказал Сульжик.

По его словам, этот иск связан с сомнительными транзакциями, которые были проведены в Приватбанке с 2013 по 2016 годы.

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"Мы судимся не только с бывшими владельцами, на этот раз к ним присоединится один из бывших членов правления банка, две компании на Кипре, связанные с бывшими владельцами" Приватбанка", — отметил Сульжик.

Он добавил, что иск подан в юрисдикции Кипра – "потому что там, как мы считаем, происходили сомнительные транзакции".

"У нас очень сильная юридическая позиция, я думаю, мы вернем эти деньги в бюджет Украины", — подчеркнул Сульжик.

По материалам: ukrinform.ru