Работники Укрпочты получат компенсацию в случае заражения коронавирусом

В случае заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 и предъявления соответствующей справки работники "Укрпочты" получат выплату в размере 25 тыс. грн.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе Укрпочты.

"Если работник будет иметь справку об обнаружении у него коронавирусной инфекции COVID-19 с признаками выраженной дыхательной недостаточности, Укрпочта предусматривает выплату 25 тыс. грн на лечение", — говорится в сообщении.

При этом весь персонал Укрпочты, который будет работать во время карантина, получит также надбавку 15%.

"Для работников отделений, курьеров участка «Курьерская доставка» и водителей, работающих на мобильных отделениях и международных маршрутах, которые обслуживают клиентов в период с 16 марта по 24 апреля, предусмотрена надбавка в размере 15% к должностному окладу за выполнение особо важной работы", — сообщили в компании.

В то же время Укрпочта позволила персоналу избегать общения с клиентами в случае сомнения в его состоянии здоровья.

"Если у почтальона возникают какие-либо сомнения относительно неудовлетворительного состояния здоровья клиента, Укрпочта рекомендует избегать контакта с ним и предупредить начальника отделения о такой ситуации. Также компания разработала специальную процедуру вручения пенсий и денежных выплат, чтобы дополнительно обезопасить работников. При наличии любого риска для здоровья сотрудников, руководство Укрпочты оставляет за собой право вносить коррективы в режим работы отделений и предоставления почтовых и финансовых услуг", — говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, сегодня в Укрпочте работает более 65 тысяч сотрудников, на обеспечение которых масками, очками, перчатками, дезинфекторами для рук и уборки и т.д. компания потратила более 25 млн грн. Сейчас 70% отделений полностью обеспечены всем необходимым, а к концу следующей недели 100% работников получат средства индивидуальной защиты.

Как сообщалось, Укрпочта в период кризиса работает в обычном режиме (с минимальными ограничениями) и обеспечивает население всеми необходимыми услугами как в отделениях, так и дома: прием коммунальных платежей, выдача денежных переводов, пенсий и других выплат, распространение периодических изданий, прием и выдача отправлений на экспорт и импорт, доставка лекарств и т.п.

По материалам: ukrinform.ru