Стало известно новое опасное свойство коронавируса: ученые назвали ранее неизвестные способы распространения болезни

Вопреки устоявшемуся мнению о том, что коронавирус передается воздушно-капельным путем (по заявлению ВОЗ 90 % заражений), эксперты полагают, что вирус может передаваться по воздуху, причем гораздо быстрее и незаметнее.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на mk.ru.

Инфекционист Лидия Моравска из Квинслендского технологического университета уверена, что вирус распространяется по воздуху.

В подтверждение данной гипотезы китайский вирусолог Ке Лянь сообщил, что в больницах Китая брали пробы воздуха в помещениях и нашли РНК вируса. Это означает, что коронавирус может разноситься по помещению и оседать на предметах.

Эпидемиолог из Гонконгского университета Бен Коулинг также рассказал, что вирусные частицы могут накапливаться в закрытых помещениях, а потом разносится на определенное расстояние.

Поэтому важное значение имеет проветривание помещений.

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