Трое львовских медиков в составе делегации Минздрава отправились в Италию

Два врача-анастезиолога Западноукраинского специализированного детского центра и один медик из Львовской областной клинической больницы добровольно в составе делегации Минздрава Украины полетели в Италию для перенимания опыта в лечении пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

«Спасибо нашим врачам за самоотверженный труд. Уверен, что эти знания помогут спасти не одну жизнь. Также большая благодарность страховой компании «УНИКА», которая покрыла расходы, связанные со страхованием жизни и здоровья этих врачей», — отметил руководитель Львовщины Максим Козицкий.

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Как сообщалось, вчера Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помощи Италии в борьбе с пандемией коронавируса. Документом предусматривается, что бригада украинских медиков отправится в Италию для помощи в борьбе с пандемией COVID-19 и обмена опытом. Часть врачей будет определена Министерством здравоохранения Украины, другие – Министерством внутренних дел. Следовательно, Украина обеспечит оплату и защиту врачам, а итальянская сторона – проживание и питание.

Как сообщил сегодня, 4 апреля, на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко , 20 врачей уже полетели в Италию.

Фото: Львовская ОГА

По материалам: ukrinform.ru