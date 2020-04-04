В Кабмине объяснили, почему на улице стоит находиться в маске

Находиться в маске или в респираторе на улице нужно потому, что в любой момент можно оказаться на территории, подпадающей под определение «общественное место».

Об этом говорится в Разъяснении относительно новых ограничительных мер на период карантина, опубликованном на Правительственном портале.

Согласно новым ограничительным мерам, в маске или в респираторе необходимо находиться в общественных местах. Общественное место — часть любого сооружения, которая доступна или открыта для населения, в том числе за плату (подъезды, подземные переходы, стадионы; парки, скверы, детские площадки, стадионы, остановки общественного транспорта, лифты, государственные учреждения, медицинские учреждения и т.д.).

Однако в Кабмине отмечают, что перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти.

"Поэтому мы настоятельно рекомендуем находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можете оказаться на территории, подпадающей под определение "общественное место"", — отмечают в правительстве.

Отмечается, что в настоящее время, учитывая темпы распространения коронавируса, все люди рассматриваются как потенциально инфицированные. Маска, в свою очередь, предотвращает возможное инфицирование окружающих. Именно для этого в Украине вводится обязательный масочный режим.

Читайте также: Минздрав советует, как не сойти с ума во время карантина

Как сообщал Укринформ, с 12 марта в Украине ввели карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Впоследствии карантин продлили до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине будут усилены ограничительные меры: нельзя будет находиться в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно.

Также запрещено перемещение группой более двух лиц, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет, родителями, усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, другими лицами в соответствии с законом, или совершеннолетними родственниками ребенка. Детям нельзя находиться в общественных местах.

Посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости, спортивных и детских площадок, а также проведение всех массовых мероприятий также под запретом.

Нельзя будет находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или ее специальный статус.

По состоянию на 10:00 4 апреля в Украине зафиксировано 1096 случаев COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru