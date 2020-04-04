В Украине уже 28 смертей от коронавируса, 1096 человек инфицированы: Ляшко

В Украине только за прошедшие сутки умерли от коронавируса 5 человек, всего с начала пандемии уже зарегистрировано 28 смертей.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavcom.ua.

По заявлению главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, в нашей стране по состоянию 10 утра 4 апреля зарегистрировано 1096 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За сутки поступило 636 сообщений о подозрении на коронавирусную болезнь. Это почти вдвое больше, чем за предыдущие сутки.

С начала эпидемии были госпитализированы 477 человек, из них 25 — дети.

Искусственная вентиляция проводится сейчас 16 лицам.

Выздоровели 23 человека, это 2,1% от всех инфицированных.

Умерло 28 человек, из них пять — за прошедшие сутки.

Ранее сообщалось о том, что раскрыты хитрости коронавируса.