В Вооруженных силах Украины зарегистрировали третий случай COVID-19

По состоянию на 17.00 4 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрирован третий случай заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"По состоянию на 17.00 4 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 3 случая заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже второй случай заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, подтвержденный у военнослужащего Киевского гарнизона. Этот военнослужащий с конца марта находился на лечении в домашних условиях с симптомами ОРЗ.

В связи с сохранением субфибрильной температуры было проведено два тестирования (быстрый тест и ПЦР), которые показали положительный результат.

Сейчас состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

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Военнослужащие, которые имели с ним контакты при исполнении служебных обязанностей, отправлены на самоизоляцию. В ближайшее время у них будут взяты пробы для проведения исследования на COVID-19.

Как сообщал Укринформ, в Украине зафиксировано 1096 случаев COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru