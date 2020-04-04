В Украине 86% умерших от коронавирус — старше 50-ти лет

Общество
Таисия Слепцова0
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<img class="aligncenter" title="В Украине 86% умерших от коронавирус — старше 50-ти лет » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/8d592e2ffc5f168b3ec8d1b0f56fe013.jpg» alt=»В Украине 86% умерших от коронавирус — старше 50-ти лет» width=»100%» />

В Украине 86% людей, умерших от коронавируса, были старше 50-ти лет.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"86% умерших от COVID-19 в Украине были старше 50-ти лет (по состоянию на 4 апреля)", — говорится в сообщении.

<img class="aligncenter" title="В Украине 86% умерших от коронавирус — старше 50-ти лет » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/e105193cb5071879e4d1318b147935a5.jpg» alt=»В Украине 86% умерших от коронавирус — старше 50-ти лет» width=»100%» />

Отмечается, что большинство умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение. У 30% умерших с наличием сопутствующей патологии были несколько заболеваний. В целом доля болезней составляла (одна или несколько): 61% — сердечно-сосудистые заболевания; 40% — сахарный диабет; 13% — новообразования; 4% — заболевания почек; 9% — заболевания легких; 4% — ожирение.

Как сообщается, по состоянию на 4 апреля 2020 года от COVID-19 в Украине умерло 28 человек: 19 женщин (68%) и 9 мужчин (32%).

По возрастному распределению: 30-39 лет — 2 человека; 40-49 лет — 2 человека; 50-59 лет — 9 человек; 60-69 лет — 9 человек; 70-79 лет — 5 человек; 80-89 лет — 1 человек. Пятеро из числа умерших имели в анамнезе поездки за рубеж в течение последних 14 суток до появления клинических симптомов.

Отмечается, что средняя продолжительность от появления симптомов заболевания до наступления смерти составила 9 суток, а от момента госпитализации до смерти — 4 дня.

"Все 28 пациентов были госпитализированы. Из них 64% получали лечение в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации", — сообщают в ЦОЗ.

Также все умершие от COVID-19 имели положительный результат лабораторного исследования на наличие возбудителя этой болезни.

Как сообщал Укринформ, по данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 4 апреля в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru


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