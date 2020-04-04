В Украину за сутки вернулись более 7 тысяч граждан

За прошедшие сутки в Украину вернулись из-за рубежа домой более 7 тысяч украинцев.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"В течение суток пограничники совершили более 12,4 тысячи контрольных операций. Всего за минувшие сутки в Украину вернулись более 7 тысяч наших соотечественников", — говорится в сообщении.

Отмечается, что утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов нет. За прошедшие сутки без собственного транспорта в Украину прибыли 2,5 тысячи человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС.

Кроме того, в течение суток Украину покинули более 3,8 тысячи человек, в том числе более 1,5 тысячи иностранцев.

Читайте также: Из Турции отправляется паром, которым украинцы могут вернуться домой

За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 8,6 тысячи человек, которые направлялись в Украину. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания Covid-19 не выявлено. Кроме того, в установленном порядке оформлялись информативные соглашения о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки.

Фото: dpsu.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru