В Укроборонпроме — первый случай коронавируса

Один из работников небольшого киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в состав ГК "Укроборонпром", заболел коронавирусом и находится на лечении.



Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

«Один из работников небольшого киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в состав ГК "Укроборонпром", заболел коронавирусом. Случай зарегистрирован не на производстве, сотрудник находился дома, в отпуске. Сейчас он проходит лечение в одной из столичных больниц, к сожалению, в стабильно тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что больной работал отдельно от коллектива и почти ни с кем не

контактировал, поскольку с начала карантина на предприятии ежедневно

выходили на работу не более 40 работников.

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Уполномоченные органы установили круг работников предприятия, которые могли

контактировать с больным, родных и близких – все они находятся дома на

обсервации.

На самом предприятии проведены противоэпидемиологические мероприятия, помещение, где два недели назад работал больной, дезинфицировали и законсервировали на 14 дней.

В "Укроборонпроме" рассказали, что больной – летний токарь, последний раз был на работе 20

марта, с тех пор находился дома из-за того, что предприятие на время

карантина перешло в частичный режим работы. Находясь дома, почувствовал

ухудшение здоровья, вызвал "скорую" и был госпитализирован в инфекционное отделение

одной из столичных больниц.

Руководство концерна находится в постоянном контакте с семьей больного.

«Это – первый и пока единственный случай заболевания работника государственного

оборонного предприятия из состава "Укроборонпром"», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе также рассказали, что со введением карантина

большая часть оборонных предприятий концерна перешли в простой – на частичный

режим работы, и почти на 65% уменьшили количество ежедневно работающих рабочих. В

самом концерне и компаниях-спецекспортерах дистанционно работают 80% работников.

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Сообщается также, что еще до введения национального карантина по

распоряжением генерального директора концерна Айвараса Абромавичуса в ДК

"Укроборонпром" и на всех предприятиях концерна образовали штабы быстрого реагирования

COVID-19, которые разрабатывают и внедряют на предприятиях меры по противодействию

распространению коронавирусной инфекции, обеспечивают коллективы средствами индивидуальной безопасности, ведут информационно-разъяснительную работу и контролируют состояние здоровья работников.

На всех предприятиях три недели подряд осуществляется ежедневный мониторинг температуры

работников и посетителей, закрыты столовые и кафетерии, ограничен доступ

посторонних лиц, отменены все зарубежные командировки, введен режим финансовой

экономии. Одновременно осуществляются закупки необходимых средств индивидуальной защиты для работников концерна и предприятий, все остальные расходы, которые не являются критическими, заморожены.

Сейчас все предприятия концерна, задействованные в выполнении государственного оборонного заказ, продолжают выполнять контракты, изготавливать и поставлять военную

технику для Вооруженных сил Украины и иностранных государств.

Отдельные оборонные предприятия подстраивают свои мощности под производство средств

индивидуальной защиты – масок и респираторов, медицинского кислорода для нужд больницы

др.

По материалам: ukrinform.ru