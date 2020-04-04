В Укроборонпроме — первый случай коронавируса
Один из работников небольшого киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в состав ГК "Укроборонпром", заболел коронавирусом и находится на лечении.
Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.
«Один из работников небольшого киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в состав ГК "Укроборонпром", заболел коронавирусом. Случай зарегистрирован не на производстве, сотрудник находился дома, в отпуске. Сейчас он проходит лечение в одной из столичных больниц, к сожалению, в стабильно тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что больной работал отдельно от коллектива и почти ни с кем не
контактировал, поскольку с начала карантина на предприятии ежедневно
выходили на работу не более 40 работников.
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Уполномоченные органы установили круг работников предприятия, которые могли
контактировать с больным, родных и близких – все они находятся дома на
обсервации.
На самом предприятии проведены противоэпидемиологические мероприятия, помещение, где два недели назад работал больной, дезинфицировали и законсервировали на 14 дней.
В "Укроборонпроме" рассказали, что больной – летний токарь, последний раз был на работе 20
марта, с тех пор находился дома из-за того, что предприятие на время
карантина перешло в частичный режим работы. Находясь дома, почувствовал
ухудшение здоровья, вызвал "скорую" и был госпитализирован в инфекционное отделение
одной из столичных больниц.
Руководство концерна находится в постоянном контакте с семьей больного.
«Это – первый и пока единственный случай заболевания работника государственного
оборонного предприятия из состава "Укроборонпром"», — отмечается в сообщении.
В пресс-службе также рассказали, что со введением карантина
большая часть оборонных предприятий концерна перешли в простой – на частичный
режим работы, и почти на 65% уменьшили количество ежедневно работающих рабочих. В
самом концерне и компаниях-спецекспортерах дистанционно работают 80% работников.
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Сообщается также, что еще до введения национального карантина по
распоряжением генерального директора концерна Айвараса Абромавичуса в ДК
"Укроборонпром" и на всех предприятиях концерна образовали штабы быстрого реагирования
COVID-19, которые разрабатывают и внедряют на предприятиях меры по противодействию
распространению коронавирусной инфекции, обеспечивают коллективы средствами индивидуальной безопасности, ведут информационно-разъяснительную работу и контролируют состояние здоровья работников.
На всех предприятиях три недели подряд осуществляется ежедневный мониторинг температуры
работников и посетителей, закрыты столовые и кафетерии, ограничен доступ
посторонних лиц, отменены все зарубежные командировки, введен режим финансовой
экономии. Одновременно осуществляются закупки необходимых средств индивидуальной защиты для работников концерна и предприятий, все остальные расходы, которые не являются критическими, заморожены.
Сейчас все предприятия концерна, задействованные в выполнении государственного оборонного заказ, продолжают выполнять контракты, изготавливать и поставлять военную
технику для Вооруженных сил Украины и иностранных государств.
Отдельные оборонные предприятия подстраивают свои мощности под производство средств
индивидуальной защиты – масок и респираторов, медицинского кислорода для нужд больницы
др.
По материалам: ukrinform.ru