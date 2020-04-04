Всего в Украину из Китая прибыли пять самолетов с медицинским грузом — ОП

В Украину из Китая всего прибыли 5 самолетов с медицинским грузом для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Об этом заявил секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19, заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко во время программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", сообщает корреспондент Укринформа.

"Сейчас у нас осуществлены пять рейсов, отдельно шестым рейсом забрали помощь от Красного Креста из Женевы. Всего были осуществлены пять полетов в Китай… Мы привезли 250 тысяч ПЦР-тестов, 150 тысяч экспресс-тестов, 358 респираторов для врачей, работающих в инфекционных больницах и скорой помощи, 41 тысячу костюмов одноразовых, 40 тысяч очков", — сказал Тимошенко.

Читайте также: Украинские медики изменили алгоритм диагностики коронавируса — Ляшко

Он добавил, что также было завезено много других необходимых средств защиты, и подчеркнул, что в настоящее время ПЦР-тестов в лабораториях достаточно на эту и следующую неделю.

Тимошенко также отметил, что в Украине все предприятия, которые могут изготавливать маски для населения, — работают на полную мощность, но этого крайне недостаточно для Украины, поэтому и запустили так называемый "воздушный мост" с Китаем: "Мы туда каждый день отправляем самолеты, и они привозят различные средства защиты".

"Мы фактически делим весь груз на три категории. Первая — то, что мы везем на нужды Минздрава во все учреждения здравоохранения — маски, респираторы, очки и т.д. Вторая партия — это то, что везет социально ответственный бизнес, который хочет помогать регионам. Мы помогаем этому бизнесу самолетами. Например, благодаря Петру Алексеевичу (Порошенко — ред), они закупили 10 тысяч костюмов — мы помогли самолетом. Третий вид — груз для аптечных сетей", — пояснил Тимошенко.

Он отметил, что аптечные сети сами оплачивают самолеты, на которых везут коммерческий груз, а власть способствует скорейшей организации таких рейсов.

Читайте также: В Украине подтвердили 1072 случая Covid-19, 27 летальных

Тимошенко добавил, что также власти договорились с великим киевским производством, которое выпускает многоразовые костюмы защиты и они "сейчас отгружают 12 тысяч костюмов, это халаты и комбинезоны". Он уточнил, что эти костюмы получат скорая помощь и инфекционные больницы.

По информации Тимошенко, следующий самолет с медицинскими средствами в Украине ожидают в понедельник.

Как известно, ранее Президент Владимир Зеленский создал Координационный совет по противодействию распространению COVID-19 как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины.

В Украине по состоянию на 22.00 пятницы, 3 апреля, зарегистрированы 1072 случая заражения коронавирусом, 27 человек умерли.

По материалам: ukrinform.ru