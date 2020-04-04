Ученые предполагают, что СОVID-19 может передаваться даже при дыхании зараженного человека

В США ученые считают, что коронавирус может передаваться от больного человека не только при чихании или кашле, но и во время разговора, а возможно, даже просто при дыхании.

Об этом сообщает CNN.

«Результаты проведенных исследований не опровергают возможность аерозолизации вируса во время обычного процесса дыхания», — говорится в письме американского эпидемиолога Харви Файнберга в ответ на запрос Белого дома.

Исследование показывает, что аэрозольные частицы, которые человек выделяет в окружающую среду во время разговора и, возможно, даже во время дыхания, также могут передавать коронавирус.

"Имеющиеся в настоящее время результаты исследований подтверждают возможность распространения [коронавируса] через биоаэрозоли, образующиеся непосредственно при выдохе больных пациентов", — говорится в материале.

Читайте также: Коронавирус и кулинария. Китайцы отказываются употреблять диких животных

По данным Центра контроля и профилактики заболеваний США, вирус распространяется от человека к человеку через мелкие капли, образующиеся, когда зараженный человек кашляет или чихает.

Как сообщалось, в мире по состоянию на вечер 3 апреля зафиксировано более 1 миллиона 79 тысяч случаев коронавирусной инфекции СОVID-19, при этом более 58 тысяч человек умерли, а выздоровели почти 228 тысяч человек.

По материалам: ukrinform.ru