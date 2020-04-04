За минувшие сутки врачи получили вдвое больше сообщений о подозрении на COVID-19

Вчера медики получили в два раза больше сообщений о подозрении на коронавирус, чем за предыдущие сутки.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге, сообщает корреспондент Укринформа.

"За сутки поступило 636 сообщений о подозрении на коронавирусную болезнь. Это почти в два раза больше, чем за предыдущие сутки», — сказал он.

Он отметил, что всего за минувшие сутки было зафиксировано 154 новых случая коронавируса, из них 10 детей. Госпитализированы 92 человека.

По его словам, в течение минувших суток совершено 9158 выездов бригад экстренной медицинской помощи, в том числе 112 вызовов было именно из-за подозрения на COVID-19. По результатам этих вызовов 112 90 человек были госпитализированы.

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Как сообщал Укринформ, по данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 4 апреля в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 летальных, 23 пациента выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru