<img class="aligncenter" title="Фонд Порошенко закупил сто тысяч защитных костюмов для медиков — Геращенко » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/04/cde6ba767c923ba94be9f758ba9cdb75.jpg» alt=»Фонд Порошенко закупил сто тысяч защитных костюмов для медиков — Геращенко» width=»100%» />

Фонд Порошенко закупил в Южной Корее сто тысяч защитных костюмов для медиков. Первая партия из 10 тысяч уже поступила в Украину.

Об этом сообщила сопредседатель депутатской фракции политической партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в Facebook.

"Всего Фонд Петра и Марины Порошенко закупил сто тысяч таких костюмов (защитных костюмов для медиков — ред.). Они пойдут во все регионы Украины, и не только инфекционные больницы, не только в больницы, которые признаны опорными. Костюмы пойдут и в больнице, где вообще ничего нет", — отметила Геращенко в видеозаписи, размещенной на своей странице.

Она отметила, что сегодня очень важно соблюдать карантин и защитить украинского медика. Первую партию защитных костюмов, а это 10 тысяч, уже направили в регионы.

Как сообщают в "Европейской солидарности", контрактование медицинского снаряжения происходит в условиях чрезвычайно жесткой мировой конкуренции. Часть защитных костюмов, которые уже были забронированы для Украины в Китае, перекупили российские представители. Сейчас этот заказ выполняют поставщики из Южной Кореи.

"Знаете, сколько мы законтрактировали костюмов? Все, что было в Китае еще за 1,5 месяца — 70 тысяч. Сейчас наши костюмы в связи с пиком и спросом перекупают россияне, платя в два раза больше. И заводы, которые законтрактованы, срывают поставки. Сегодня мы переориентировались и начинаем закупать в Корее 100 тысяч костюмов — мой Фонд и "Рошен", — цитирует "ЕС" пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко.

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Как сообщал Укринформ, всего в Украине на утро 5 апреля — 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 — летальных, 25 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 156 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru