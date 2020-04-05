Главный санврач Ляшко разводит руками: Николаевская область приятно удивляет

По состоянию на 10-00 5 апреля в Украине зарегистрировано 1251 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19, из них 32 летальных 25 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

По информации главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко коронавирус зарегистрирован во всех областях страны, за исключением Николаевской.

«Это сложно объяснить, но это приятная вещь, так как тестирование на коронавирусную болезнь там проводят, заболевшие с подозрениями на коронавирус есть, но нет подтвержденных случаев. Мы будем рады, если хоть в одной области не будет зарегистрированных случаев, а в других областях не будет увеличения», — сказал Ляшко.

Тем не менее, главный санврач обратил внимание на то, что по всей Украине прирост подтвержденных случаев коронавируса за последние сутки составляет 14%, и это не должно расхолаживать украинцев.

Он также проинформировал, что больше всего случаев за последние сутки зарегистрировано в Киеве – 30, в Тернопольской области – 25 и в Кировоградской области – 18. А с начала эпидемии «лидерство» остается за Киевом – 225 случаев, далее идет Черновицкая область – 220 и Тернопольская область – 160 больных.

По словам Ляшко, среди всех зараженных по Украине больше женщин – 55%, на мужчин, соответственно, приходится 45% случаев.

Ранее сообщалось о том, что Украина приближается к пику эпидемии, события будут развиваться стремительно.