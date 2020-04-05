Из Молдовы в Украину спецрейсом вернулись еще 16 украинцев

Из Молдовы в Украину спецрейсом по маршруту "Кишинев-Одесса" вернулись еще 16 граждан. Все они в установленным порядке пройдут обязательную обсервацию.

Об этом сообщает Посольство Украины в Молдове на своей странице в Facebook.

"Еще 16 граждан вернулись из Молдовы на Родину. 3 апреля 2020 года посольством организован очередной спецрейс автобуса по маршруту Кишинев – Одесса возвращение граждан Украины домой", — говорится в сообщении.

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Все эти граждане, согласно постановлению КМУ "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", на протяжении 14 дней будут находиться на обязательной обсервации в определенном Одесской ОГА месте.

Напомним: после введения карантинных ограничений при содействии посольства домой смогли вернуться более 90 граждан.

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По последним данным, в Молдове выявлен 591 случай инфицирования коронавирусом, 8 человек скончались, 26 выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru