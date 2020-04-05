К аппарату ИВЛ подключены 18 больных коронавирусом – Ляшко

В Украине к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 18 больных COVID-19.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на онлайн-брифинге в воскресенье, сообщает корреспондент Укринформа.

"К аппаратам искусственной вентиляции легких не подключен за прошедшие сутки ни один из новых госпитализированных. В целом у нас на аппарате искусственного дыхания находятся 18 человек", — отметил Ляшко.

Он добавил, что в Украине за прошедшие сутки подтверждены 156 случаев коронавирусной болезни, из них 12 у детей. Из 156 человек в учреждения здравоохранения госпитализированы 55, ни один из них не в тяжелом состоянии. В целом госпитализированы 624 человека, из них 30 детей.

Также Ляшко напомнил, что сейчас количество больных коронавирусом в Украине составляет 1251 человек. "Если мы посмотрим статистику, за сколько страны проходят путь от 100 человек до 1200, как у нас сегодня, то можно сказать следующие цифры — Италия этот путь прошла за 6 дней, Испания — 7 дней, Соединенные Штаты Америки — за 8 дней, Украина — более чем за 9 дней", — отметил Ляшко.

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По словам главного санитарного врача, в Украине от COVID-19 уже выздоровели 25 человек, умерли — 32. За прошедшие сутки выздоровели 2 новых пациента и 4 умерли.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 — летальных, 25 пациентов выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru