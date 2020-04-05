Курс валют после выходных удивит всех: что делать с долларом

Эпидемия коронавируса серьезно ударила по мировой экономике. Из-за пандемии китайского вируса она почти остановилась.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Такое заявление во время брифинга сделала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. По ее словам ситуация в мире намного хуже, чем была 2008 – 2009 годах. Доллар и евро на грани.

«Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Мы в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис», — заявила Георгиева.

Курс валют в Украине также может удивить всех. По словам экспертов, доллар и евро временно «выведут из игры» перед новым грандиозным падением.

Доллар уже в понедельник, 6 апреля, упадет до 27,3730 грн. за единицу. Приблизительно такой же будет ситуация и с курсом евро. Сегодня он будет еще стоить 30,0812 грн., а уже в понедельник цифры в обменниках опустятся до 29,5601 грн. за 1 евро.

Куда бежать, и что делать с наличной валютой, каждый решает сам.

Ранее сообщалось о курсе валют на 3 апреля 2020 года.