Минздрав напомнил заведениям питания с take away о социальной дистанции

Заведения общественного питания, работающие на выдачу заказов с собой, должны обеспечить соблюдение социальной дистанции в очередях.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Telegram.

"Обращаемся к заведениям питания, работающим на выдачу заказов с собой. Будьте сознательными, позаботьтесь о безопасности своих клиентов. Обеспечьте соблюдение социальной дистанции в очередях. Не используйте толпы. Расстояние между людьми должно быть не менее 1,5-2 метров", — говорится в сообщении.

В таких заведениях рекомендуется сделать разметку на полу: краской или наклейками.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 — летальных, 25 пациентов выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru