Почти у всех умерших от коронавируса были сопутствующие заболевания – Ляшко

У большинства умерших от COVID-19 в Украине были тяжелые сопутствующие заболевания.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на онлайн-брифинге в воскресенье, сообщает корреспондент Укринформа.

"Почти все умершие — 84% — имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых лиц есть несколько заболеваний. Это еще раз подтверждает, что лица в возрасте 60 лет и старше особенно с хроническими заболеваниями — это самая большая группа риска, которая должна придерживаться предложенных нами ограничительных мероприятий для того, чтобы исключить инфицирование и чтобы наши медицинские работники оказали качественную медицинскую помощь", — сказал Ляшко.

Он добавил, что случаи смертей на сегодняшний день зарегистрированы в 11 регионах Украины. "Если посмотреть на статистику, то в возрастной структуре умерших преобладали женщины 65,6%, а также лица в возрасте от 50 лет — 84,4%. До 50 лет у нас зарегистрированы 5 летальных случаев, но если мы посмотрим на статистику 60+, то это будет почти 50% умерших", — подчеркнул главный санитарный врач.

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Ляшко отметил, что больше всего среди больных коронавирусом в Украине людей в возрасте от 30 до 69 лет.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru