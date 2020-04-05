Подозрения на COVID-19 зарегистрированы во всех областях, кроме Николаевской – Минздрав

Подозрения на коронавирусную инфекцию зарегистрированы в каждой из областей, Николаевская область единственная, где не зафиксирован ни один случай COVID-19.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на онлайн-брифинге 5 апреля, сообщает корреспондент Укринформа.

"Случаи подозрения на коронавирусную инфекцию зарегистрированы в каждой из областей. Николаевская область — единственная область, в которой не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной болезни", — сказал Ляшко.

Он также проинформировал, что за последние сутки больше всего случаев зарегистрировано в Киеве — 30, в Тернопольской области — 25 и в Кировоградской области — 18.

По словам главного санитарного врача, наибольшее количество случаев с начала эпидемии зарегистрировано в Киеве — 225, в Черновицкой области — 220 и в Тернопольской области — 160.

Прирост подтвержденных случаев коронавирусной болезни по сравнению с прошлыми сутками составляет 14%. "В половой и возрастной структуре из подтвержденных случаев коронавирусной болезни пока лидерство за женщинами — имеем 55% случаев, зарегистрированных среди женщин, и 45% среди мужчин", — заявил Ляшко.

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Как сообщал Укринформ, по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru