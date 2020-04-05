Правительство поручило ОГА позаботиться об одиноких пенсионерах на самоизоляции

Кабинет министров Украины поручил областным государственным администрациям принять дополнительные меры к обнаружению и обслуживанию одиноких граждан пожилого возраста, находящихся на самоизоляции.

Об этом говорится в Разъяснении относительно новых ограничительных мероприятий на период карантина, опубликованном на Правительственном портале.

"Правительство поручило областным государственным администрациям принять дополнительные меры к выявлению и обслуживанию одиноких лиц и лиц, которые одиноко проживают, среди граждан пожилого возраста, лиц с инвалидностью, лиц, находящихся на самоизоляции, и организовать надлежащее социальное сопровождение", — говорится в тексте разъяснения.

Также люди, находящиеся в самоизоляции (кроме больных COVID-19) и о которых некому позаботиться, имеют право посещать магазины и другие места торговли, которые размещены на расстоянии не более, чем 2 километра от места самоизоляции. Эти люди должны соблюдать масочный режим.

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Как сообщал Укринформ, с 12 марта в Украине ввели карантин в учебных заведениях и ряд других мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Впоследствии карантин продлили до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине будут усилены ограничительные мероприятия. В частности, нельзя будет находиться в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски.

Также запрещено перемещение группой более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет, родителями, усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, другими лицами в соответствии с законом, или совершеннолетними родственниками ребенка. Детям нельзя находиться в общественных местах.

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Посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости, спортивных и детских площадок, а также проведение всех массовых мероприятий также под запретом.

Нельзя будет находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или ее специальный статус.

Напомним: по состоянию на 22:00 4 апреля в Украине насчитали уже 1225 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19, из них 32 летальных, 25 пациентов выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru